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Путин поручил начать производство ракет средней и меньшей дальности

19:24
  • пятница
  • 28 июня 2024

Президент провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза

России нужно начать производство ударных систем ракет средней и меньшей дальности. Москва должна реагировать на действия Вашингтона, заявил президент России Владимир Путин.

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Глава государства провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза. Путин напомнил, что Россия в 2019 году объявила о том, что не будет производить и размещать этот вид вооружений.

Однако Москва оговаривала, что это будет соблюдаться при условии, что  Соединенные Штаты не будут размещать эти системы в каком-то из регионов мира. Однако сегодня, подчеркнул Путин, США не только производят системы ракет средней и меньшей дальности наземного базирования. Американцы привозят их на учения в Европу, приводит слова Путина РИА Новости.

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