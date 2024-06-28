Сильнейшая магнитная буря накрыла Землю

Степень возмущенности магнитного поля достигла уровня G4

Сильнейшая магнитная буря достигла Земли. Ученые зарегистрировали возмущение магнитного поля планеты в пятницу, оно выросло до очень сильного уровня.

Как сообщили ТАСС в центре мониторинга космической погоды Института прикладной геофизики, степень возмущенности магнитного поля Земли в настоящее время достигла уровня G4. Это означает "очень сильно" по шкале из пяти показателей, где G5 - "экстремально сильно", а G1 - "слабо".

Самая сильная с 2005 года магнитная буря также была зарегистрирована в этом году. В ночь на 11 мая возмущение поля достигло экстремального уровня мощности - G5.

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