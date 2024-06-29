Стало известно о подвиге прапорщика Хохлова в зоне СВО

Бойцы сражаются за мир в Донбассе

Новые примеры мужества российских военных в зоне спецоперации. Прапорщик Игорь Хохлов вместе с сослуживцами доставлял необходимый груз нашим подразделениям на передовую. Украинские боевики обнаружили и атаковали транспорт. Игорь был ранен, но вывел сослуживцев из-под миномётного обстрела и оказал другим раненым товарищам первую помощь.

Штурмовая группа, в составе которой действовал лейтенант Александр Соловьёв, попала под обстрел ВСУ. Украинский дрон-камикадзе повредил нашу БМП, а командир отряда вместе с другими военнослужащими получил ранение.

Лейтенант Соловьев организовал эвакуацию пострадавших и принял командование. В течение суток наши бойцы отбивали атаки националистов и удержали позиции, что позволило ввести в бой резервные силы и отбросить врага, сообщает "ТВ Центр".

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