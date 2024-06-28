Армения согласилась участвовать в мероприятии саммита НАТО в Вашингтоне

Приглашение получил и Азербайджан

Армения действительно получила приглашение принять участие в мероприятии партнерского формата саммита НАТО в Вашингтоне. Ереван уже подтвердил свое участие, сообщила пресс-секретарь армянского МИД Ани Бадалян.

Представитель МИД добавила, что армянская делегация также примет участие в мероприятиях, посвященных 75-летию организации. Других договоренностей на данный момент нет, приводит слова Бадалян ТАСС.

Ранее сообщалось о встрече в Баку главы МИД Азербайджана Джейхуна Байрамова с помощником госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джеймсом О'Брайеном. На этой встрече аналогичное приглашение получил Азербайджан.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram