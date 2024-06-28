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Силовики оцепили школу единоборств имени Нурмагомедова в Махачкале

20:50
  • пятница
  • 28 июня 2024

Обыски проходят в рамках дела о терактах в Дагестане

Силовики оцепили школу единоборств имени Абдулманапа Нурмагомедова в Махачкале. В здании проходят обыски в рамках дела о терактах в Дагестане, сообщил телеканал 360.

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По данным телеканала, у входа в школу стоят десятки вооруженных сотрудников в камуфляжной форме, а также спецтехника. Другие источники добавляют, что оцеплены и соседние здания.

В Верховном суде республики ранее сообщили, что создал преступную группу, целью которой были теракты в Дагестане, сын экс-главы Сергокалинского района республики Магомеда Омарова.

23 июня в Дербенте и Махачкале вооруженные боевики напали на два православных храма, две синагоги и пост ДПС. Погиб 21 человек, еще более 40 пострадали. Пятеро боевиков, причастных к терактам, ликвидированы.

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