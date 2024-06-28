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Пентагон выясняет причину разрушения российского спутника "Ресурс- П"

21:15
  • пятница
  • 28 июня 2024

Американские военные не верят, что аппарат выработал свой ресурс

Пентагон пытается выяснить причины выхода из строя российского спутника "Ресурс-П", сообщила заместитель пресс-секретаря оборонного ведомства Сабрина Сингх. Американские военные утверждают, что аппарат якобы развалился на околоземной орбите.

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По словам Сингх, эксперты до сих пор не могут определить, что стало причиной разрушения спутника 26 июня. Ранее Космическое командование ВС США заявило, что российский аппарат якобы развалился на 100 кусочков на низкой околоземной орбите.

В Роскосмосе, в свою очередь, сообщили, что названный аппарат уже два года как выведен из эксплуатации. "Ресурс-П" предназначен для высокодетального оптико-электронного наблюдения за поверхностью Земли. Срок работы спутника на орбите - пять лет, передает ТАСС.

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