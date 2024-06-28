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Собянин: Итоги конкурса инновационных изобретений "Новатор Москвы" подвели в столице

21:20
  • пятница
  • 28 июня 2024

В 2024 году было рекордное количество участников

Подведены итоги конкурса "Новатор Москвы", сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

В 2024 году было больше 5 тысяч участников, это рекорд. В финал вышли 90 проектов, победителями и призерами стали 36.

Организаторы представили три номинации: для авторов инновационных идей - "Проект будущего", для тех, кто выводит свой продукт на рынок - "Меняющие реальность", для производителей уже нашедшей покупателя серийной продукции - "Лидеры инноваций".

В число победителей вошли, в частности, имплантаты из наноматериала для реконструкции периферических нервов, мобильная водородная зарядка, робот для печати на стенах и фасадах. Он позволяет создавать изображения больших форматов со множеством деталей на любых поверхностях.  

"Победители и призеры получили премии от 100 тыс. до 1,5 млн рублей. Также они смогут продолжить развивать свои идеи и проекты, став участниками "Академии инноваторов", - написал мэр в Telegram.

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