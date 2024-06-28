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Экс-вокалист "Тараканов" и бывшая ведущая "Вестей" признаны иноагентами

21:39
  • пятница
  • 28 июня 2024

Курбангалееву ранее заочно арестовали

Минюст России обновил реестр иноагентов. В перечень включен рок-музыкант, экс-вокалист группы "Тараканы" Дмитрий Спирин.

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Список пополнился также именем бывшей ведущей программы "Вести" на телеканале "Россия-1" Фариды Курбангалеевой, сообщается на сайте ведомства.

Ранее Замоскворецкий суд Москвы по ходатайству следствия заочно арестовал бывшую телеведущую. Ее обвинили в оправдании терроризма и распространении ложной информации о деятельности Вооруженных сил России.

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