Экс-вокалист "Тараканов" и бывшая ведущая "Вестей" признаны иноагентами

Курбангалееву ранее заочно арестовали
Минюст России обновил реестр иноагентов. В перечень включен рок-музыкант, экс-вокалист группы "Тараканы" Дмитрий Спирин.
Список пополнился также именем бывшей ведущей программы "Вести" на телеканале "Россия-1" Фариды Курбангалеевой, сообщается на сайте ведомства.
Ранее Замоскворецкий суд Москвы по ходатайству следствия заочно арестовал бывшую телеведущую. Ее обвинили в оправдании терроризма и распространении ложной информации о деятельности Вооруженных сил России.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
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