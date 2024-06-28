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В США указали Зеленскому на возможность уже сегодня завершить конфликт

22:02
  • пятница
  • 28 июня 2024

Пора принять щедрое предложение

Украинский лидер может завершить конфликт. Для этого Владимиру Зеленскому надо согласиться с мирной инициативой президента России Владимира Путина, считает американский журналист Джексон Хинкл.

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Как написал Хинкл в соцсети X, если Зеленский действительно хочет закончить конфликт на Украине, он может сделать это уже сегодня. Ему надо всего лишь принять щедрое предложение российского лидера.

Президент России назвал условия прекращения огня и начала переговоров по Украине. Киев должен вывести войска из Херсонской и Запорожской областей, а также ЛНР и ДНР, а также официально отказаться от вступления в НАТО.

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