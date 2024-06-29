Облачённый в алые паруса бриг совершил разворот у Дворцового моста

Праздник выпускников "Алые паруса" завершился в Петербурге шествием брига "Россия" по Неве

Небо Петербурга полыхало яркими красками праздничного салюта, а потом появился бриг "Россия", облаченный в алые паруса и совершил разворот у Дворцового моста.

На набережных в центре Северной столицы собралось более 100 тысяч выпускников, которые попрощались со школьными годами, полноправно войдя в свою новую взрослую жизнь.

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