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Праздник молодости: в России прошли выпускные вечера

10:13
  • суббота
  • 29 июня 2024

Главной площадкой в Москве стал Парк Горького

Праздник молодости, амбициозных надежд и яркого будущего: в России прошли выпускные вечера. В честь вчерашних школьников звучали торжественные напутствия, пожелания новых открытий и успехов.

В разных городах выпускников радовали салюты и лазерные шоу. В Санкт-Петербурге кульминацией праздника, по традиции, стал проход брига "Россия" под алыми парусами.

А главной площадкой в Москве был Парк Горького. Для героев вечера расстелили красную дорожку. А танцевали они под песни звёзд эстрады, сообщает "ТВ Центр".

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