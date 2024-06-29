Праздник молодости: в России прошли выпускные вечера

Главной площадкой в Москве стал Парк Горького

Праздник молодости, амбициозных надежд и яркого будущего: в России прошли выпускные вечера. В честь вчерашних школьников звучали торжественные напутствия, пожелания новых открытий и успехов.

В разных городах выпускников радовали салюты и лазерные шоу. В Санкт-Петербурге кульминацией праздника, по традиции, стал проход брига "Россия" под алыми парусами.

А главной площадкой в Москве был Парк Горького. Для героев вечера расстелили красную дорожку. А танцевали они под песни звёзд эстрады, сообщает "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram