Дрон врезался в жилой дом

Минувшей ночью украинский беспилотник атаковал жилой дом в деревне Городище Курской области. Погибли пять человек, в том числе двое детей, сообщил врио главы региона Алексей Смирнов. Ещё два человека в тяжёлом состоянии доставлены в местную больницу.

Сегодня Министерство обороны сообщало, что в ночь на 29 июня над четырьмя российскими регионами были уничтожены шесть беспилотников ВСУ.

После начала спецоперации по защите граждан Донбасса украинские военные начали обстрелы приграничных территорий Курской, Белгородской и Брянской областей России. Есть погибшие и раненые. Также Украина неоднократно пыталась атаковать военные объекты в Крыму и бить беспилотниками по московскому региону.

Минобороны России предупреждало киевские власти о том, что в случае продолжения атак на российские регионы могут быть нанесены удары по центрам принятия решений на Украине. В мае-июне 2023 года Россия нанесла несколько таких ударов, поразив, в частности здание Главного управления разведки в Киеве.

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