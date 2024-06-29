Пожар в подмосковном общежитии унёс жизни пяти человек

Загорелось здание в Балашихе

Пять человек погибли при пожаре в общежитии в подмосковной Балашихе. Огонь вспыхнул вечером 28 июня в одной из комнат на втором этаже.

Через несколько минут полыхала крыша здания. К борьбе с возгоранием привлекли более 60 пожарных и 23 единицы техники.

Из охваченного огнём дома спешно эвакуировали жильцов, некоторых выносили на руках. Удалось спасти восемь человек, в том числе двоих детей, сообщает "ТВ Центр".

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