Есть пострадавшие

В Севастополе силы ПВО отразили ракетную атаку ВСУ. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

Пострадали три мирных жителя, в районе улицы Новикова упал осколок ракеты, а в нескольких частных домах осколками разбило стёкла и пробило крыши.

Ранее сообщалось, что пять человек погибли при атаке БПЛА в курском селе. Всего за минувшую ночь над регионами России сбиты шесть беспилотников.

После начала спецоперации по защите граждан Донбасса украинские военные начали обстрелы приграничных территорий Курской, Белгородской и Брянской областей России. Есть погибшие и раненые. Также Украина неоднократно пыталась атаковать военные объекты в Крыму и бить беспилотниками по московскому региону.

Минобороны России предупреждало киевские власти о том, что в случае продолжения атак на российские регионы могут быть нанесены удары по центрам принятия решений на Украине. В мае-июне 2023 года Россия нанесла несколько таких ударов, поразив, в частности здание Главного управления разведки в Киеве.

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