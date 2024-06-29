Противник отступает

В зоне спецоперации российские войска подавили сопротивление неонацистов в районе Часова Яра. Десант взял под контроль многоэтажные здания, которые боевики переоборудовали в огневые позиции. За боевиками остались последние четыре высотки. Все остальные уже заняты нашими десантниками.

Под Одессой наши войска уничтожили комплекс С -300. Удар наносился ракетами "Искандер". Все главные узлы - радиолокационная станция, машина боевого управления и локатор - уничтожены.

Ещё она серия успешных атак проведена российскими войсками в Донбассе. Там поражён танк "Абрамс" и ещё десяток натовских броневиков разных модификаций. В Запорожье наши десантники сожгли целый парк британских и канадских машин.

В Волчанске разведчики следили несколько дней за неприметным зданием. Боевики постоянно привозили туда какие-то ящики. Выяснилось, что в кофрах были дроны–камикадзе. Когда националисты привезли очередную партию, наблюдатели сориентировали на цель артиллерию.

Тимур Абдуллаев, «ТВ Центр»

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