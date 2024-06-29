Мэр пожелал молодым людям крепкого здоровья

Сергей Собянин поздравил москвичей с Днём молодёжи. Мэр отметил, что молодость – это счастливое и неповторимое время в жизни каждого человека.

"Стремитесь идти только вперёд, а наша прекрасная Москва поможет вам на этом пути", - написал Собянин у себя "ВКонтакте". Он пожелал молодым людям крепкого здоровья и верных друзей.

Этой ночью по всей России прошли выпускные вечера. В Москве центром торжеств стал Парк Горького.

День молодёжи отмечается в последнюю субботу июня. Праздник был учреждён в 1958 году.

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