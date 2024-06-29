Байдену предложили отказаться от участия в выборах

Президенту пора на покой

В США не утихают дискуссии вокруг дебатов Трампа и Байдена, главным итогом которых стал полный имиджевый крах действующего президента. С этим полностью согласны не только сторонники республиканцев, но и демократы. И последним теперь приходится решать крайне сложный вопрос: продолжать поддерживать дряхлеющего Байдена в качестве своего кандидата на предстоящих в ноябре выборах, или попытаться в экстренном порядке найти ему замену.

Прошло более суток, а Америка по-прежнему бурлит. В Калифорнии, Мичигане, Флориде и Техасе избиратели, сторонники республиканцев и демократов обсуждают дебаты Трампа и Байдена. В стане одних - уныние, у других - подъём. Но и те, и другие сходятся во мнении - главу Белого дома нужно менять.

Несмотря на изматывающие 90 минут прямого эфира, оказалось, что окончательно силы Байден не утратил и вместе с супругой отправился на первый предвыборный митинг в Северную Каролину. И там попытался то ли реабилитироваться за провал на дебатах, то ли отыграться на конкуренте в его отсутствие.

Ребята, я не знаю, что вы делали вчера вечером, но я провёл 90 минут, дискутируя с парнем, у которого мораль бездомного кота. Он поставил новый рекорд по количеству лжи. Я знаю, что я не молод. Я не хожу так же легко, как раньше. Я не говорю так же гладко, как раньше. Я не спорю так хорошо, как раньше. Но я знаю то, что знаю. Я знаю, как сказать правду.

Звучало, как всегда сбивчиво, но по крайней мере, самокритично. А Дональд Трамп, тем временем, принимал поздравления на своей встрече с избирателями в штате Вирджиния. Он, вероятно, уже читал статью в "Вашингтон пост". Издание предложило сразу 10 кандидатур на замену Байдену.

На первом месте - Камала Харрис, уже если не провал, то крайне слабый вариант. Популярной нынешнего вице-президента никак не назовёшь. Далее идёт целая череда губернаторов и конгрессменов, имена которых что-то говорят разве что избирателям в своих штатах. И разве что поставленная на восьмое место экс-первая леди Мишель Обама имеет хоть какие-то шансы. Так что с кадровым резервом в стане демократов крайне сложно.

Отреагировали на американские дебаты и за океаном - на Украине. В Киеве испугались стать заложниками ситуации. Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина обратила внимание, что тема украинского кризиса заняла значительное место в дискуссии Байдена и Трампа. Вот только здравомыслящие политики и эксперты уже давно знают, что Украина - лишь разменная монета в большой политической игре Запада, и в частности, США.

Алексей Платонов, «ТВ Центр»

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram