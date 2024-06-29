"Лидеры России" провели образовательные мастер-классы для школьников

Они поделились с ребятами своими историями успеха

Более ста школьников из новых регионов России, а также Белгородской области приняли участие в социально-образовательных мастер-классах от "Лидеров России".

Открытые уроки провели финалисты одноимённого конкурса управленцев - флагманского проекта президентской платформы "Россия - страна возможностей" при поддержке клуба "Эльбрус".

На встрече спикеры проекта "Академия лидерства" поделились своими историями успеха, рассказали, как строить карьеру и дали практические советы для успешной самореализации, сообщает "ТВ Центр".

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