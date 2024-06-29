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Московские выпускники прошли по красной дорожке в Парке Горького

11:52
  • суббота
  • 29 июня 2024

Так началась их дорога во взрослую жизнь

Праздник молодости, амбициозных надежд и яркого будущего. По всей России отгремели выпускные вечера. В разных городах прошли концерты, салюты и лазерные шоу. В столице одной из главных площадок торжеств стал Парк Горького. Организаторы подготовили для выпускников интересную, яркую и запоминающуюся программу.
Праздник молодости: в России прошли выпускные вечера

Пройти по красной ковровой дорожке - мечта многих. У московских выпускников она исполнилась в Парке Горького. Уже бывших школьников встречают как настоящих звёзд: они прошли непростой путь, сдали ЕГЭ. И теперь достойны красивого отдыха.

Кто-то в вечерних платьях, кто-то в удобной повседневной одежде. Кто-то грустный, кто-то не может сдержать восторга. Такие разные, но объединенные одним порывом. На главной сцене - грандиозный концерт. Более 50 популярных артистов, и каждый пожелал выпускникам смело идти во взрослую жизнь.

Несмотря на то, что в Парк Горького пришли около 40 тысяч выпускников, места хватило всем. Кто-то пел в караоке в специально оборудованных кабинках. Кто-то решил преобразиться и сделать праздничный макияж ещё более ярким. Заядлые любители компьютерных игр решили не изменять своим привычкам и побыть в комфортной для них обстановке.

Праздничная ночь в Парке Горького плавно перетекла в рассвет. Все, как и положено в школьный выпускной.

Екатерина Гоголева, «ТВ Центр»

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Общегородской выпускной в Парке Горького
Общегородской выпускной в Парке Горького
Общегородской выпускной в Парке Горького
Общегородской выпускной в Парке Горького
Общегородской выпускной в Парке Горького
Общегородской выпускной в Парке Горького
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