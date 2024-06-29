Москвичей пригласили на фестиваль документального кино

Он проходит на ВДНХ

Защитникам нашей страны посвящается. В Москве проходит II Международный фестиваль документального кино "RT Док: Время наших героев". В этом году площадкой мероприятия стала выставка-форум "Россия" на ВДНХ.

Гостей ждёт обширная деловая и культурная программа, включающая круглые столы и дискуссии, выступления фронтовых артистов, а также встречи с бойцами и кинопоказы. Зрителям представят 13 фильмов об участниках спецоперации, волонтёрах, медиках и военкорах.

Истории, берущие за душу, за каждым кадром - человеческая судьба. Авторы картин - документалисты федеральных каналов и независимые журналисты. Фестиваль продлится все выходные, сообщает "ТВ Центр".

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