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Собянин рассказал о благоустройстве парков в Новой Москве

13:55
  • суббота
  • 29 июня 2024

Впереди - большая работа

В этом году в Троицком и Новомосковском округах столицы благоустроят три парка и набережную реки Десны, а также создадут комфортные условия для жителей жилого комплекса в районе Бекасово.

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Как рассказал в своём блоге мэр Москвы Сергей Собянин, преобразится зона, расположенная вдоль реки Десны в Щербинке, на территории посёлка фабрики имени Первого Мая. Там появятся современные детские и спортивные площадки, беседки и амфитеатр для проведения мероприятий.

В районе Внуково облагородят территорию парка "Ручеёк". Обустроят две большие игровые площадки, установят тренажёры, столы для настольного тенниса.   

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