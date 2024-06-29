В Белоруссии заявили об обострении обстановки на границе с Украиной

Киев стягивает к границе войска

Украина разместила на границе с Белоруссией системы РЭБ. О нарастании напряжённости на границе заявили в Министерстве обороны Белоруссии.

В частности, говорится о том, что украинские военные оборудовали проходы в минно-взрывных заграждениях. Также Киев стягивает к границе войска, вооружение и военную технику.

В Житомирской области уже размещены американские боевые машины пехоты, реактивные системы залпового огня и тяжёлая дальнобойная артиллерия, сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что Россия передала Белоруссии тактическое ядерное оружие. Недавно прошли совместные учения военных двух стран по отработке применения ТЯО.

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