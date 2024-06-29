ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Белоруссии заявили об обострении обстановки на границе с Украиной

12:40
  • суббота
  • 29 июня 2024

Киев стягивает к границе войска

Украина разместила на границе с Белоруссией системы РЭБ. О нарастании напряжённости на границе заявили в Министерстве обороны Белоруссии.

Россия и Белоруссия проведут внезапную проверку с носителями тактического ядерного оружия
Патрушев высоко оценил успехи России в создании ядерного оружия

В частности, говорится о том, что украинские военные оборудовали проходы в минно-взрывных заграждениях. Также Киев стягивает к границе войска, вооружение и военную технику.

В Житомирской области уже размещены американские боевые машины пехоты, реактивные системы залпового огня и тяжёлая дальнобойная артиллерия, сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что Россия передала Белоруссии тактическое ядерное оружие. Недавно прошли совместные учения военных двух стран по отработке применения ТЯО. 

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Белорусско-украинская граница
Белорусско-украинская граница
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.