В Москве из-за жары начали бесплатно раздавать воду

Жаркая погода сохранится всю следующую неделю

Питьевую воду бесплатно раздают пассажирам на станциях метро из-за жары. Кроме подземки, воду раздают на столичных железнодорожных и автовокзалах, сообщает АГН "Москва".

Раздача воды организована на всех причалах речного электротранспорта и в вагонах "Аэроэкспрессов", следующих в аэропорты.

Синоптики предупреждают, что вся предстоящая неделя в московском регионе ожидается аномально жаркой. В некоторые дни температура будет подниматься до плюс 34 градусов. При этом дожди будут идти редко.

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