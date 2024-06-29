В Новой Москве достраивают современную поликлинику

Она откроется в этом году

В Филимонковском районе в этом году построят современную поликлинику, выполненную по новому московскому стандарту. Медучреждение оснастят необходимым диагностическим оборудованием, сделают комфортные зоны ожидания и удобную навигацию. Для взрослых и детей предусмотрены два изолированных блока с отдельными входами.

В местный малоэтажный пейзаж посёлка Марьино отлично вписалось здание новой поликлиники. В ней сразу два отделения - для детей и для взрослых. Они изолированы друг от друга, у каждого есть отдельный вход.

Внутри - просторно, светло и уютно. Комфортные зоны отдыха и ожидания. Для детей есть игровая комната. Удобная навигация внутри здания, для пациентов с ограниченными возможностями - безбарьерная среда. На первом этаже, помимо кабинетов врачей, будут аптека и буфет.

Практически все оборудование - российского производства. Здесь есть современные аппараты УЗИ, рентген, маммограф и многое другое. Всё диагностическое оборудование уже стоит в кабинетах.

В поликлинике предусмотрены палаты дневного стационара, свои лаборатории, лечебно-профилактические отделения. Снаружи здание облицовано фасадными панелями и керамогранитной плиткой. Витражные стёкла обеспечивают естественное освещение. Прилегающую территорию тоже благоустроили.

Александра Панина, «ТВ Центр»

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