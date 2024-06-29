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Москвичей обучат финансовой грамотности

15:27
  • суббота
  • 29 июня 2024

На специальных мастер-классах

Как эффективно управлять семейным бюджетом, сохранить и приумножить денежные средства, распознать финансовые пирамиды и защититься от уловок мошенников. Об этом и многом другом расскажут участникам образовательного экспресс-курса в рамках Дня финансовой грамотности.

Организаторы подготовили насыщенную программу для жителей всех возрастов - от школьников до людей старшего поколения. Кроме лекций, мастер-классов и тематических выставок любой желающий может получить персональную консультацию эксперта.

Интересно будет и самым юным москвичам. Их ждут познавательные игры и викторины с подарками. Мероприятие, организованное департаментом финансов города Москвы, проводится бесплатно, сообщает "ТВ Центр".

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