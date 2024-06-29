ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Крылатском строят храм в честь князя Владимира

16:03
  • суббота
  • 29 июня 2024

На стройплощадке побывал Владимир Ресин

На западе Москвы в Крылатском завершают возведение храмового комплекса в честь святого равноапостольного князя Владимира. Площадку сегодня посетил советник мэра и патриарха Владимир Ресин.

В Москве строят храм в честь Дмитрия Донского
В Москве появится храм в честь Фёдора Ушакова

Здание большого каменного храма уже построено, оно выполнено в стиле древнерусской архитектуры и рассчитано на пятьсот прихожан. Фасад украшен растительным орнаментом, а также скульптурными и мозаичными вставками.

Внутри установлен уникальный резной иконостас. В ближайшее время мастера приступят к росписи купола и стен. Между храмом и Рублёвским шоссе появится парк, который станет местом притяжения жителей района. Работы на территории планируют завершить к осени, сообщает "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Храм в честь князя Владимира
Храм в честь князя Владимира
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.