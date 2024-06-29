В Крылатском строят храм в честь князя Владимира

На стройплощадке побывал Владимир Ресин

На западе Москвы в Крылатском завершают возведение храмового комплекса в честь святого равноапостольного князя Владимира. Площадку сегодня посетил советник мэра и патриарха Владимир Ресин.

Здание большого каменного храма уже построено, оно выполнено в стиле древнерусской архитектуры и рассчитано на пятьсот прихожан. Фасад украшен растительным орнаментом, а также скульптурными и мозаичными вставками.

Внутри установлен уникальный резной иконостас. В ближайшее время мастера приступят к росписи купола и стен. Между храмом и Рублёвским шоссе появится парк, который станет местом притяжения жителей района. Работы на территории планируют завершить к осени, сообщает "ТВ Центр".

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