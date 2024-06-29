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На Красной площади впервые прошёл выпуск курсантов донецкого института МЧС

15:02
  • суббота
  • 29 июня 2024

Курсантов поздравил Александр Куренков

Торжества на Красной площади. Сегодня там состоялся выпуск курсантов, студентов, слушателей и кадетов вузов МЧС России.

В едином строю - более восьмисот пятидесяти человек. Из них 27 золотых медалистов. С успешным завершением учёбы новое поколение спасателей поздравил глава ведомства Александр Куренков.

Дипломы получили офицеры Академий гражданской защиты и Государственной противопожарной службы. А также впервые в торжественном выпуске на главной площади страны участвовали курсанты донецкого института МЧС, сообщает "ТВ Центр".

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