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В Екатеринбурге пассажирский самолёт выкатился за пределы ВПП

14:06
  • суббота
  • 29 июня 2024

Пострадавших нет

В екатеринбургском аэропорту "Кольцово" самолёт с пассажирами выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы. Инцидент произошёл с лайнером CRJ-200 авиакомпании "ЮВТ Аэро", прилетевшим из Тобольска.

Находившиеся на борту самолёта пассажиры не пострадали. Машина не получила повреждений, сообщает "Интерфакс".

После ЧП аэропорт временно вводил ограничения на приём воздушных судов, сейчас "Кольцово" работает в штатном режиме.

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