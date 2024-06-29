Освобождён посёлок Шумы в ДНР

Армия России наступает

Армия России освободила населённый пункт Шумы в ДНР. Об этом сообщили в Министерстве обороны.

Также за минувшие сутки в зоне СВО уничтожен пункт управления дивизиона, радиолокатор подсвета и наведения, низковысотный обнаружитель, а также две пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-300.

Средства ПВО сбили украинский самолёт МиГ-29, 119 беспилотников, пять американских ракет ATACMS и десять реактивных снарядов HIMARS.

24 февраля 2022 года Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. 30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 19 октября в этих регионах введено военное положение.

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