Дроны ВСУ атаковали гражданские машины в Белгородской области

Пострадали мирные жители

Украинские беспилотники атаковали гражданские автомобили в Белгородской области. Три человека получили ранения в Борисовском районе, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. Ранен водитель "КамАЗа", ещё два автомобиля сгорели.

Ранее сегодня пять человек погибли в результате атаки дрона в Курской области, три человека пострадали во время ракетной атаки Севастополя.

После начала спецоперации по защите граждан Донбасса украинские военные начали обстрелы приграничных территорий Курской, Белгородской и Брянской областей России. Есть погибшие и раненые. Также Украина неоднократно пыталась атаковать военные объекты в Крыму и бить беспилотниками по московскому региону.

Минобороны России предупреждало киевские власти о том, что в случае продолжения атак на российские регионы могут быть нанесены удары по центрам принятия решений на Украине. В мае-июне 2023 года Россия нанесла несколько таких ударов, поразив, в частности здание Главного управления разведки в Киеве.

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