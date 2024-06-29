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Отар Кушанашвили вышел на связь из реанимации

18:18
  • суббота
  • 29 июня 2024

Журналист пережил клиническую смерть

Журналист Отар Кушанашвили вышел на связь впервые после госпитализации. Его друг Владимир Полупанов опубликовал у себя "ВКонтакте" короткое сообщение Кушанашвили из реанимации.
У Отара Кушанашвили обнаружили рак

"Я проживаю самый уникальный опыт постижения человеком своей сути, своего понимания места в мире. Две клинические смерти, недели тяжелейшей реанимации, которые я прохожу до сих пор, я очень-очень-очень устаю, но я очень-очень-очень горд собой", - обращается к друзьям журналист.

20 июня Отар Кушанашвили попал в больницу с острыми болями в брюшной полости. Врачи выяснили, что, кроме перитонита у журналиста развилась опухоль в желудочно-кишечном тракте. Ему сделали срочную операцию и перевели в реанимацию.

Отару Кушанашвили 54 года. За свою журналистскую карьеру он успел поработать на многих радиостанциях и телеканалах. В 2016-2021 годах вёл потребительское и кулинарное шоу на "ТВ Центре".

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