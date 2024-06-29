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Герхарда Шрёдера назначили свидетелем по делу "Северного потока"

19:51
  • суббота
  • 29 июня 2024

Немецкие депутаты хотят выслушать мнение экс-канцлера

Экс-канцлера ФРГ вызвали на заседание комиссии по "Северному потоку-2". Герхард Шрёдер будет выступать в роли свидетеля в деле, которое расследуют в парламенте федеральной земли Мекленбург - Передняя Померания.

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Как сообщает ТАСС со ссылкой на Spiegel, комиссия расследует работу экологического фонда "Защита климата и окружающей среды MV", созданного в этом регионе при участии компании-оператора трубопровода Nord Stream 2.

Шрёдера пригласили на заседание комиссии, так он в своё время возглавлял совет директоров Nord Stream 2. О дате парламентских слушаний немецкое издание не сообщает.

Ранее СМИ утверждали, что главной задачей экологического фонда был обход американских санкций против "Северного потока-2".

В сентябре 2022 года уже построенный, но не введённый в эксплуатацию газопровод, был взорван. В России возбудили уголовное дело об акте международного терроризма. Европейские страны строят всяческие препятствия в расследовании этого происшествия.

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