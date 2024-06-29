ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Москвичам пообещали тропические ночи в начале июля

22:50
  • суббота
  • 29 июня 2024

Будет жарко

Московский регион ждёт период тропических ночей. Об этом сообщил синоптик "Фобоса" Михаил Леус.

Москву и область накрыл малооблачный антициклон, который будет господствовать почти всю следующую неделю. Температура воздуха повысится до 32-34 градусов, 1 и 2 июля возможны новые рекорды тепла.

Кроме того, в это время регион ждут и так называемые тропические ночи – когда в тёмное время суток температура воздуха не опускается ниже определённой плюс 20 градусов. Такая погода опасна для здоровья, поэтому специалист рекомендовал внимательно относится к своему самочувствию и следовать советам врачей.

С 29 июня из-за жары в московском транспорте начали бесплатно раздавать питьевую воду. 

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Жара в Москве
Жара в Москве
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.