Москвичам пообещали тропические ночи в начале июля

Будет жарко

Московский регион ждёт период тропических ночей. Об этом сообщил синоптик "Фобоса" Михаил Леус.

Москву и область накрыл малооблачный антициклон, который будет господствовать почти всю следующую неделю. Температура воздуха повысится до 32-34 градусов, 1 и 2 июля возможны новые рекорды тепла.

Кроме того, в это время регион ждут и так называемые тропические ночи – когда в тёмное время суток температура воздуха не опускается ниже определённой плюс 20 градусов. Такая погода опасна для здоровья, поэтому специалист рекомендовал внимательно относится к своему самочувствию и следовать советам врачей.

С 29 июня из-за жары в московском транспорте начали бесплатно раздавать питьевую воду.

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