Выросло число пострадавших во время утренней атаки в Севастополе

ПВО отразило ракетную атаку

Число пострадавших от утреннего ракетного обстрела Севастополя увеличилось до четырёх человек. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

По его информации, повреждены три частных жилых дома, в трёх многоквартирных домах взрывной волной выбило стёкла в нескольких квартирах. Получили повреждения семь автомобилей, мотоцикл и две воздушные линии электропередачи в Балаклаве.

Утром 29 июня в Севастополе силы ПВО отразили ракетную атаку ВСУ. Сообщалось о трёх пострадавших.

Также утром пять человек погибли при атаке беспилотника в селе под Курском. Всего за минувшую ночь над регионами России сбиты шесть беспилотников.

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