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Выросло число пострадавших во время утренней атаки в Севастополе

19:09
  • суббота
  • 29 июня 2024

ПВО отразило ракетную атаку

Число пострадавших от утреннего ракетного обстрела Севастополя увеличилось до четырёх человек. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

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По его информации, повреждены три частных жилых дома, в трёх многоквартирных домах взрывной волной выбило стёкла в нескольких квартирах. Получили повреждения семь автомобилей, мотоцикл и две воздушные линии электропередачи в Балаклаве.

Утром 29 июня в Севастополе силы ПВО отразили ракетную атаку ВСУ. Сообщалось о трёх пострадавших.

Также утром пять человек погибли при атаке беспилотника в селе под Курском. Всего за минувшую ночь над регионами России сбиты шесть беспилотников.

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