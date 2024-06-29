В Москве выбрали лучших водителей автобусов и электробусов

Имена назвал Сергей Собянин

В столице определили "Московских мастеров" среди водителей автобусов и электробусов. Имена назвал у себя на странице "ВКонтакте" Сергей Собянин.

Лучшими водителями электробусов стали Дмитрий Шишковский, Роман Виноградов и Владислав Шаповалов. Лучшими водителями автобусов признаны Сергей Иванов, Владислав Малеев и Владимир Никуленко.

Знания и навыки водители продемонстрировали в электробусном парке "Митино" и на площадке "Ховрино". Мэр поздравил финалистов и поблагодарил их за профессионализм и любовь к работе.

В начале июня в Москву поступили 60 электробусов КАМАЗ в обновлённом дизайне. В новой стилистке выполнен бампер и капот, фары и габаритные огни.

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