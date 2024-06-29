Директор дворца творчества "Восточный" Анна Гурченкова приняла участие в молодёжном фестивале "Шаг в будущее"

Он прошёл в Москве

Москвичей в субботу пригласили на масштабный профориентационный фестиваль "Шаг в будущее". Организаторы приурочили его ко Дню молодёжи. На площадке в Семёновском сквере собрались представители ведущих учебных заведений, чтобы познакомить выпускников школ с самыми востребованными профессиями и рассказать об особенностях поступления в вузы и колледжи столицы.

"Мы хотим, чтобы выпускники, их родители знали, что у предприятий города сегодня огромная потребность в квалифицированных кадрах, - отметила директор Дворца творчества детей и молодёжи "Восточный" Анна Гурченкова.

Учёба в колледже сегодня — это гарантированное трудоустройство на работу с достойной зарплатой и хорошими карьерными возможностями на ведущих предприятиях города. Сейчас идёт приемная кампания в колледжи Москвы, и я надеюсь, что фестиваль помог познакомиться с лучшими учебными заведениями и сделать осознанный шаг в успешное будущее.

Со своей стороны, замначальника Московской железной дороги Пётр Потапов сказал о важности подготовки кадров среднего звена и востребованности молодых специалистов, выросших ы реалиях цифрового мира.

Они быстрее, лучше, органичнее воспринимают новые подходы и инструменты в работе. Такие мероприятия по профориентации помогают молодым людям узнать о возможностях, которые предоставляет им город, и сделать осознанный выбор профессии.

Член Общественной палаты Москвы Сабина Цветкова назвала сегодняшней задачей колледжей смотреть не в завтра, а в послезавтра и при этом находиться в прямом диалоге с предприятиями.

Говорили на фестивале и о сезонной занятости молодёжи. Летом это особенно актуально. Также на площадках фестиваля можно было получить профессиональную консультацию, посмотреть презентации колледжей и обсудить волнующие молодых людей вопросы в сфере трудоустройства.

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