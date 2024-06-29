"Искандер-М" нанёс удар по месту разгрузки эшелона ВСУ

Подробности сообщили в Минобороны

"Искандер-М" нанёс удар по месту разгрузки железнодорожного эшелона с вооружением и военной техникой ВСУ в районе Украинки в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны.

В результате удара уничтожены американские бронетранспортёры, топливозаправщики, ракетный комплекс "Бук" и грузовой автомобильный транспорт.

24 февраля 2022 года Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. 30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 19 октября в этих регионах введено военное положение.

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