Одна из девочек находится в реанимации в тяжёлом состоянии

Водитель грузовика в Сахалинской области сбил четверых детей. Об этом в субботу, 29 июня, сообщили в ГАИ области.

Одна из девочек находится в реанимации в тяжёлом состоянии. Двоих детей доставили в больницу, четвёртая девочка находится на амбулаторном лечении.

По предварительным данным, подростки шли вечером вдоль дороги во Взморье, где на них наехал пьяный водитель на Toyota Dyna. Его задержали, возбуждено уголовное дело.

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