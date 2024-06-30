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Водитель грузовика в Сахалинской области сбил четверых детей

03:55
  • воскресенье
  • 30 июня 2024

Одна из девочек находится в реанимации в тяжёлом состоянии

Водитель грузовика в Сахалинской области сбил четверых детей. Об этом в субботу, 29 июня, сообщили в ГАИ области.

Одна из девочек находится в реанимации в тяжёлом состоянии. Двоих детей доставили в больницу, четвёртая девочка находится на амбулаторном лечении.

По предварительным данным, подростки шли вечером вдоль дороги во Взморье, где на них наехал пьяный водитель на Toyota Dyna. Его задержали, возбуждено уголовное дело. 

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