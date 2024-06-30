У партии нет "явного фаворита" для замены

Демократической партии некем заменить Джо Байдена на предстоящих выборах. Об этом в субботу, 29июня, сообщил The Time.

По информации журнала, если Байден выйдет из гонки, партия окажется в ещё более затруднительном положении, так как "явного фаворита" для замены у них нет.

Хотя, жена Байдена считает, что переживать не о чем, ведь, по её мнению, нельзя позволять 90 минутам определять 4 года правления её мужа.

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