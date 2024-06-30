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Названы имена новых героев спецоперации

09:51
  • воскресенье
  • 30 июня 2024

Бойцы самоотверженно сражаются

В Минобороны рассказали о новых примерах мужества наших военных. Экипаж танка, которым управлял младший сержант Камиль Давлетзянов, оказывая огневую поддержку нашим штурмовикам во время наступления на позиции ВСУ, совершил манёвр и ворвался на передний край обороны противника.
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Благодаря внезапному броску, российские танкисты застали врага врасплох и в упор начали уничтожать украинских боевиков, не давая им закрепиться.

Гранатомётчик, гвардии старший сержант Денис Хапров уничтожал бронированные средства и огневые точки противника. Нашим ПВО был обнаружен бронетранспортёр и пехота ВСУ. Расчёт Дениса получил приказ его уничтожить.

В результате точного выстрела боевая машина противника была выведена из строя. А старший сержант Хапров открыл огонь из стрелкового оружия по пехоте националистов. Противник понёс значительные потери, сообщает "ТВ Центр".

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