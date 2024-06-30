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В Тель-Авиве полиция жёстко разогнала антиправительственный митинг

10:15
  • воскресенье
  • 30 июня 2024

Задержаны несколько человек

Стычками с полицией и жёсткими задержаниями закончился митинг в Израиле. Тысячи протестующих пришли в правительственный район Тель-Авива с требованием отставки кабинета министров, проведения досрочных выборов и немедленного освобождения заложников из сектора Газа.

Участники акции заблокировали движение по прилегающим улицам и начали жечь костры прямо на проезжей части. На призывы разойтись толпа не отреагировала. Полиции пришлось применить силу. Несколько человек  задержаны, сообщает "ТВ Центр".

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