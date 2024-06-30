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Во Франции стартовали досрочные парламентские выборы

10:42
  • воскресенье
  • 30 июня 2024

Они пройдут в два тура

Во Франции сегодня проходит первый тур досрочных выборов в Национальное собрание. Они были назначены Эммануэлем Макроном после серьёзного поражения президентской коалиции на выборах в Европейский парламент.
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Французский лидер рассчитывает расширить политическую базу правящего лагеря, чтобы обеспечить надёжную поддержку своей политики среди законодателей. Избирательная кампания длилась рекордно мало - менее трёх недель. Борьбу за 577 мандатов в Нацсобрании ведут центристская президентская коалиция, правое "Национальное объединение" и левый "Новый народный фронт".

Чтобы победить в первом туре кандидату нужно заручиться поддержкой более половины избирателей в своём округе. Претенденты, которые получили не менее 12,5% голосов в первом туре, могут быть допущены к участию во втором, сообщает "ТВ Центр".

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