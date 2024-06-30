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В Якутии сократилась площадь лесных пожаров

09:04
  • воскресенье
  • 30 июня 2024

На 90 тысяч гектаров

В Якутии спасатели продолжают вести борьбу с лесными пожарами. За сутки площадь возгораний здесь уменьшилась почти на 90 тысяч гектаров.

В Якутии и Забайкалье бушуют лесные пожары
В Бурятии растёт площадь лесных пожаров

Огонь подходит к пяти населённым пунктам, ситуация там на особом контроле. Специалисты отбирают пробы воздуха, превышений концентраций загрязняющих веществ не выявлено.

В якутской тайге сейчас действует почти 140 природных пожаров, к их тушению привлечены почти полторы тысячи человек, в том числе парашютисты и десантники "Авиалесоохраны", сообщает "ТВ Центр".

Особый противопожарный режим и в Бурятии - там за сутки сгорело более восьми тысяч гектаров леса. Причиной новых очагов стали сухие грозы.

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