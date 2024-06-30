ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Российские войска прорвали оборону ВСУ под Донецком

11:43
  • воскресенье
  • 30 июня 2024

И продвигаются вперёд

Российские войска прорвали оборону неонацистов у Константиновки в ДНР. Ликвидированы крупные склады с боеприпасами. Взятие этого района позволит отрезать от снабжения один из ключевых опорных пунктов противника - Угледар. Серьёзное продвижение фиксируется и на авдеевском направлении – освобождён посёлок Сокол.
Новости спецоперации: российские войска стремительно развивают наступление

Авдеевское направление для ВСУ всё больше превращается в чёрную дыру, в которой ежедневной гибнет до 300 человек и пропадает до 20 единиц техники. Но, что хуже всего для киевских властей - залпы российских гаубиц и реактивных установок не оставляют шансов удержать соседние с Соколом населённые пункты.

Главная новость, которая серьёзно изменит диспозицию сил на донецком фронте, сегодня утром пришла из Константиновки. Российская авиация уничтожила крупные склады с боеприпасами. Штурмовики на земле захватили окраины.

Освобождение Константиновки поставит крест на обороне националистами Угледара. Он просто будет отрезан от всех путей снабжения. Бои за этот крупнейший укреп район ВСУ идут уже больше года.

Тимур Абдуллаев, «ТВ Центр»

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Российские войска в зоне СВО
Российские войска в зоне СВО
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.