И продвигаются вперёд

Российские войска прорвали оборону неонацистов у Константиновки в ДНР. Ликвидированы крупные склады с боеприпасами. Взятие этого района позволит отрезать от снабжения один из ключевых опорных пунктов противника - Угледар. Серьёзное продвижение фиксируется и на авдеевском направлении – освобождён посёлок Сокол.

Авдеевское направление для ВСУ всё больше превращается в чёрную дыру, в которой ежедневной гибнет до 300 человек и пропадает до 20 единиц техники. Но, что хуже всего для киевских властей - залпы российских гаубиц и реактивных установок не оставляют шансов удержать соседние с Соколом населённые пункты.

Главная новость, которая серьёзно изменит диспозицию сил на донецком фронте, сегодня утром пришла из Константиновки. Российская авиация уничтожила крупные склады с боеприпасами. Штурмовики на земле захватили окраины.

Освобождение Константиновки поставит крест на обороне националистами Угледара. Он просто будет отрезан от всех путей снабжения. Бои за этот крупнейший укреп район ВСУ идут уже больше года.

Тимур Абдуллаев, «ТВ Центр»

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