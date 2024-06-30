Запад призывает к эскалации на Украине в условиях нехватки новобранцев для ВСУ

Из страны массово бегут мужчины

Одна из главных проблем ВСУ - острая нехватка личного состава. На фоне объявленной в стране мобилизации граждане Украины делают всё возможное, чтобы избежать отправки на фронт. Несмотря на общенациональный запрет на выезд за рубеж мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет, тысячи украинских мужчин незаконно пересекли границу, спасаясь от призыва в армию.

Сделка киевского режима с европейскими спонсорами: мы – людей на фронт, а вы нам – деньги, продолжает действовать. Впрочем, с финансами у Запада становится всё сложней. Признаваться в этом не хотят, поэтому готовы пойти на откровенное воровство. После того, как евробюрократам удалось умыкнуть доходы от российских активов, теперь решили положить глаз и на основные вклады.

Радослав Сикорский, глава МИД Польши: "Нам нужно заново научиться поддерживать игру в эскалацию. Например, мы могли бы конфисковать все 300 миллиардов евро российских суверенных активов. Путин уже не надеется их вернуть. Кремль можно остановить и даже победить - мы просто забыли об этом. Рональд Рейган говорил, что его стратегия по Советскому Союзу была простой, если не сказать упрощенной: "Мы выиграем, а они проиграют". Мне нравится такой подход".

Играть в эскалацию может быть себе дороже. Об этом непрозрачно намекает и бывший глава Белого дома, который после дебатов с нынешним президентом имеет все шансы стать президентом будущим. Как говорят эксперты, в том числе и украинские, Трамп изберёт совершенно новую схему для решения конфликта на Украине. И этот кот в мешке пугает Зеленского.

Одновременно с президентом 5 ноября будет переизбираться часть сенаторов и конгрессменов. Провал кандидата от демократов негативно повлияет на результаты и этих кампаний. Республиканцы могут получить в итоге контроль и над Сенатом и подкрепить свою власть в Палате представителей, что несомненно даст толчок не только для расследования действий самого Байдена, но и против многих его сторонников.

Кажется, американских журналистов сейчас больше ничего не волнует. Джо Байден и его жена хранят молчание, хоть и устроили чёс по США с целью сбора средств на предвыборную гонку. Причём, Джил все меньше даёт мужу свободы, становясь хэдлайнером на каждом его выступлении перед публикой. И только она, пишет американская пресса, сможет его убедить выйти из гонки.

А пока ещё помощники пытаются вернуть Байдену лицо. Они попытались объяснить его неудачное выступление тем, что в девять часов вечера, когда транслировали дебаты, обычно Джо спит.

Елена Макарова, «ТВ Центр»

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