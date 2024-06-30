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В Москве наградили партнёров молодёжного фестиваля

12:42
  • воскресенье
  • 30 июня 2024

Памятные медали получили 300 человек

В Москве торжественно наградили представителей партнёрских организаций Всемирного фестиваля молодёжи-2024. На церемонии выступили творческие коллективы и вокальные ансамбли из разных стран.

Памятные медали и другие подарки получили более трёхсот человек. Это - сотрудники ведущих отечественных коммерческих организаций и госкорпораций, которые поддержали проведение фестиваля.

Наград, в том числе удостоены представители “Движения первых”, президентской платформы “Россия - страна возможностей”, Сбербанка, Ростелекома и российского общества “Знание”, сообщает "ТВ Центр".

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