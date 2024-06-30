Москвичей пригласили на велогонку La Strada

Она проходит по живописным местам столицы

Яркий спортивный праздник в центре Москвы. Около четырёх тысяч человек вышли на старт любительской велогонки La Strada, которую организовала Лига Героев.

Для участников, в зависимости от их физической формы, подготовили три дистанции на выбор --- 20, 40 и 80 километров. Маршруты проходят по самым живописным местам столицы - по набережным Москвы-реки с видами на Воробьёвы горы, парк Зарядье, Васильевский спуск, Красную площадь и другие достопримечательности города.

Старт и финиш - у олимпийского комплекса "Лужники". По окончании заезда всем участникам вручат медали с уникальными гравировками, сообщает "ТВ Центр".

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