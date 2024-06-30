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Собянин рассказал о строительстве станции метро "Потапово"

13:16
  • воскресенье
  • 30 июня 2024

Она готова на 85%

Станция "Потапово" Сокольнической линии Московского метрополитена готова на 85% и будет построена до конца года. Как рассказал на своей странице в соцсети мэр Сергей Собянин, с открытием "Потапово" улучшится транспортное обслуживание жителей Коммунарки, западной части района Щербинка и Южного Бутова.

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У 37 тысяч человек появится метро в пешей доступности, они смогут экономить на дороге до сорока минут в день. Это будет первая отапливаемая наземная станция метро. Дополнительно утеплят вестибюли, установят двойные стеклопакеты.

На платформе уже завершили облицовку пола и приступили к декоративной отделке здания. Строители используют долговечные материалы - натуральный камень, фибробетон и алюминиевые панели.

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