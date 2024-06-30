Собянин рассказал о популярных речных маршрутах

Сезон круизов - в самом разгаре

Самые популярные речные маршруты из Москвы – в Углич, Казань, Ярославль, Мышкин и Санкт-Петербург. Об этом на своей странице "ВКонтакте" написал Сергей Собянин.

Мэр отметил, что в сезон круизов с Северного и Южного речных вокзалов можно отправится в увлекательное путешествие почти в 50 российских городов. За два месяца с начала нынешней навигации столичные вокзалы приняли и отправили теплоходы 700 раз. В путешествиях побывали около 120 тысяч человек.

После масштабной реконструкции Северный и Южный порты стали центрами притяжения москвичей и туристов. Там часто устраиваются концерты популярных исполнителей, мастер-классы, кинопоказы, спортивные занятия для взрослых и детей.

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