Прошлое и настоящее московского района Фили-Давыдково

Он активно развивается

Стволы орудий и золотая каска на гербе этого района символизируют победу русского оружия в войне 1812 года. В позапрошлом веке здесь любила проводить лето московская интеллигенция - художники, историки, литераторы. 90 лет назад тут построили ближнюю дачу Сталина.

Есть версия, что на её территории есть бункер на случай бомбёжек. Ну, а ещё эти места часто мелькают в кино. Тут снимали "Иронию судьбы...", "Сказ про то, как царь Пётр арапа женил", "Утомлённые солнцем"...

Всё это - о районе Фили-Давыдково. И славен он не только богатой историей. Чем он живёт сегодня - выяснила Юлия Богоманшина (смотрите видео).

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