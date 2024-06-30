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Прошлое и настоящее московского района Фили-Давыдково

16:42
  • воскресенье
  • 30 июня 2024

Он активно развивается

Стволы орудий и золотая каска на гербе этого района символизируют победу русского оружия в войне 1812 года. В позапрошлом веке здесь любила проводить лето московская интеллигенция - художники, историки, литераторы. 90 лет назад тут построили ближнюю дачу Сталина.

Есть версия, что на её территории есть бункер на случай бомбёжек. Ну, а ещё эти места часто мелькают в кино. Тут снимали "Иронию судьбы...", "Сказ про то, как царь Пётр арапа женил", "Утомлённые солнцем"...

Всё это - о районе Фили-Давыдково. И славен он не только богатой историей. Чем он живёт сегодня - выяснила Юлия Богоманшина (смотрите видео).

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Район Фили-Давыдково
Район Фили-Давыдково
Район Фили-Давыдково
Район Фили-Давыдково
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